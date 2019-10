Nuoto – Benedetta Pilato al circolo canottieri Aniene: sarà compagna di Federica Pellegrini

Benedetta Pilato passa al circolo canottieri Aniene: la giovane nuotatrice italiana sarà compagna di Federica Pellegrini

Benedetta Pilato è il presente e il futuro del nuoto azzurro, ma per imporsi nella storia di questa disciplina dovrà confrontarsi con le migliori al mondo. Cosa c’è di meglio dunque che allenarsi con una leggenda come Federica Pellegrini? La giovane nuotatrice azzurra, argento ai Mondiali in Corea nei 50 rana, si è trasferita al circolo canottieri Aniene e sarà proprio compagna di squadra della ‘Divina’. La sezione nuoto del circolo romano ha annunciato l’arrivo di Benedetta Pilato, aggiungendo che la decisione è stata presa: “in accordo con la famiglia e con il suo tecnico Vito D’Onghia, anche vista la concessione del nulla osta da parte della società pugliese FIMCO Sport“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE