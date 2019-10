New Balance – Presentata la prima colorazione di OMN1S, la nuova sneaker in collaborazione con Kawhi Leonard

New Balance presenta la prima colorazione di OM1S in collaborazione con il campione di basket Kawhi Leonard

New Balance presenta oggi la prima colorazione di OMN1S, una sneaker bianca con dettagli color oro e ghiaccio, realizzata in collaborazione con il campione di Basket Kawhi Leonard. OMN1S viene presentata successivamente al debutto di Kawhi Leonard a Los Angeles – un momento che simboleggia a pieno il ritorno di New Balance nel mondo del basket.

OMN1S deriva dal latino omnis, “di tutto” ed è la prima scarpa da basket di New Balance realizzata per i giocatori moderni che non hanno un ruolo specifico in campo.

“Il gioco è cambiato e il giocatore possiede ora una versatilità in campo mai vista prima”. L’OMN1S è stata pensata per un giocatore come Kawhi Leonard a tutto campo. È stata progettata per simboleggiare ciò che vogliamo che New Balance rappresenti sia dentro che fuori dal campo. Il gioco parla da solo“, ha dichiarato Jonathan Grondin, Creative Design Manager di New Balance.

Grondin ha guidato il team che ha iniziato a progettare la OMN1S tre anni fa, in concomitanza con l’inizio di una strategia da parte di New Balance volta a diventare il top3 athletic brand – un obiettivo che ha richiesto un piano a lungo termine per rientrare nello settore del basket.

OMN1S offre la velocità e la reattività di cui i campioni hanno bisogno per giocare a tutto campo. L’intersuola FuelCell fornisce velocità e ammortizzazione ai giocatori che devono dare il massimo in un preciso istante. Il tallone con costruzione 3D e la tomaia con tecnologia FitWeave donano alla scarpa una vestibilità solida e aderente.

Durante il weekend del 18-20 ottobre, New Balance ha presentato la prima colorazione di OMN1S in un pop-up store denominato per l’occasione “Kawhi’s Fun House”, nello store di Shoe Palace di Melrose Avenue a Los Angeles. In quell’occasione i fan di Kawhi hanno avuto la possibilità di acquistare capi e sneaker esclusive e di conoscere in prima persona il campione.

Nei tre giorni di apertura sono state presentate anche sei colorazioni esclusive della OMN1S, disponibili all’acquisto in quantità limitate. Le silhouette coinvolte sono state denominate: Best Kept Secret, Trust Leonard, Black Ice, Do Not Disturb, Distinct Beast e infine un’ edizione speciale dedicata a Los Angeles.

La prima delle sette colorazioni è disponibile da oggi, 23 ottobre 2019, su www.newbalance.com/basketball e in selezionati Flagship Store New Balance a livello globale.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE