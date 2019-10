NBA – Zion Williamson, l’altezza dichiarata è errata: la first pick dei Pelicans perde… 3 cm!

In seguito alle nuove regole NBA che impongono alle franchigie di riportare l’esatta altezza degli atleti, Zion Williamson è risultato essere 3 cm più basso

Negli ultimi giorni l’NBA ha notificato alle franchigie l’obbligo di comunicare i corretti dati relativi ad altezza ed età dei propri atleti. Ogni giocatore presente è stato dunque misurato completamente scalzo ed effettivamente qualcuno è risultato con un’altezza differente rispetto a quanto dichiarato in precedenza. Ha fatto notizia il caso di Zion Williamson, first pick dei New Orleans Pelicans che dai 2 metri e 04 centimetri dichiarati si è ‘abbassato’ a 2 metri e 01 centimetri.

