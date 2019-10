NBA – Tracy McGrady incoraggia Markelle Fultz: “i Magic sono il posto giusto per lui. L’ho visto in gran forma”

Tracy McGrady esalta il talento di Markelle Fultz e gli augura il meglio per la sua permanenza ai Magic: ad Orlando c’è tanta attesa per il giovane playmaker

Nonostante l’infortunio alla spalla che lo ha tormentato dal suo ingresso in NBA, gli Orlando Magic sembrano puntare forte sul talento di Markelle Fultz, first pick del Draft NBA 2017 scelto dai Sixers. Il giovane playmaker ha incassato l’approvazione di una leggenda della franchigia come Tracy McGrady che gli ha augurato il meglio per il suo futuro ad Orlando: “penso che sia arrivato nel posto giusto al momento giusto. Siamo tutti curiosi di vederlo al massimo delle sue capacità e sarà importante per lui lasciarsi alle spalle il suo inizio difficile nella NBA. I Magic lavorano bene con i giovani, possono curarlo dal punto di vista fisico e mentale e lo possono mettere sulla buona strada. Sono andato a vedere qualche suo allenamento ed è in forma smagliante, gli auguro un grande in bocca al lupo”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE