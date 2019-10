NBA – Sacramento Kings, infortunio per Marvin Bagley III: lungo stop per la 2ª scelta al Draft 2018

I Sacramento Kings dovranno fare a meno di Marvin Bagley III per le prossime 6 settimane: la 2ª scelta al Draft 2018 ha subito una frattura al pollice destro contro i Suns

Oltre al danno anche la beffa. Inizia male la stagione dei Sacramento Kings che non solo perdono contro i Phoenix Suns durante l’opening night, ma devono anche fare i conti con l’infortunio di Marvin Bagley III. Il giovane cestista ha subito la frattura del pollice destro durante la partita, pur decidendo di giocare fino al termine della gara collezionando 14 punti e 10 rimbalzi in 28 minuti di gioco. I tempi di recupero per la 2ª scelta al Draft 2018 sono stati stimati in 6 settimane.

