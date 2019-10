NBA – Maxi rissa fra Embiid e Towns! Il centro dei Sixers: “cresciuto con i leoni, oggi attaccato da un gatto” [VIDEO]

Violenta rissa fra Embiid e Towns durante Sixers-T’Wolves: dopo i colpi in campo e la doppia espulsione, la situazione degenera sui social

Animi caldi durante la sfida fra Sixers e Timberwolves. Nel bel mezzo de terzo quarto di gara, Joel Embiid e Karl-Anthony Towns sono venuti a contatto generando una clamorosa rissa. Prima i due si sono spintonati, poi una serie di colpi in situazione di clinch quasi fosse un match di MMA. Fortunatamente compagni e staff presente hanno diviso prontamente i due giganti di 2 metri e 13 centimetri ciascuno. Embiid non ha perso tempo sui social per stuzzicare l’avversario: “una grande vittoria di squadra! Sono cresciuto in mezzo ai leoni e questa notte un gatto (KAT il soprannome e acronomico di Kar-Anthony Towns) mi è saltato addosso“.

KAT and Embiid GOING AT IT. Wow. pic.twitter.com/bXjAGiB5ul — Bleacher Report (@BleacherReport) October 31, 2019

