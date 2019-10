NBA Preseason – Melli batte Belinelli nel primo derby italiano, i Pelicans stendono San Antonio 123-114

Sono quattordici i punti segnati da Melli in quattordici minuti, mentre la guardia di San Giovanni in Persiceto ne mette a referto 11

La NBA Preseason ha regalato il primo derby italiano di questa stagione, con Nicolò Melli e Marco Belinelli uno contro l’altro nel match tra New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs.

Successo meritato per la franchigia della Lousiana che, trascinata da un super Zion Williamson, si impone 123-114 al termine di una partita spettacolare. Sono 14 i punti messi a referto dal neo giocatore dei Pelicans, rimasto in campo per 18 minuti nei quali ha collezionato anche 9 rimbalzi, una palla persa e una recuperata e due stoppate. Undici invece i punti di Belinelli, accompagnati da tre rimbalzi, un assist e due palle perse in 18′.

