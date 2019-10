NBA – Pascal Siakam rinnova con i Toronto Raptors: cifre e dettagli del ricco contratto

Pascal Siakam firma l’estensione contrattuale propostagli dai Toronto Raptors: il cestista camerunense rinnova con un max contract da 130 milioni per 4 anni

Dopo diversi giorni di trattativa Pascal Siakam ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del proprio contratto con i Toronto Raptors. Il ‘secondo violino’ della passata stagione, quella nella quale in coppia con Kawhi Leonard la stella camerunense ha vinto il suo primo titolo NBA, si è accordato con la franchigia canadese per un’estensione contrattuale sulla base di un max contract da 130 milioni di dollari in 4 anni. La conferma è arrivata da Adrian Wojnarowski, insider ESPN, che ha citato come fonte gli agenti del cestista, Tod Ramasar e Jafaar Choufani.

