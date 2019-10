NBA Paris Game 2020 – Pringles partner ufficiale dell’evento: il match fra Hornets e Bucks è ricco di gustose offerte

Pringles è il partner ufficiale dell’NBA Paris Game 2020, la partita fra Hornets e Bucks che si terrà a Parigi: in occasione del match tante offerte e iniziative legate al famoso brand di snack

NBA e Pringles hanno annunciato oggi una partnership che vede l’iconico brand di snack diventare Promotional Partner dell’NBA Paris Game 2020 Presentato da beIN SPORTS. La partita di regular season, già sold-out, vedrà in campo gli Charlotte Hornets e i Milwaukee Bucks all’AccorHotels Arena venerdì 24 gennaio.

Come prima attivazione, Pringles offrirà ai propri consumatori che acquisteranno i propri prodotti la possibilità di vincere i biglietti per l’NBA Paris Game 2020. Inoltre, Pringles sta già lavorando con alcuni influencer, con il supporto dei canali social dell’NBA e di Pringles, per dare ai fan ulteriori chance di vincere i biglietti. Pringles fornirà anche un codice sconto per NBAStore.eu, il sito di e-commerce ufficiale della lega in Europa, dove è disponibile tutto il merchandising degli Hornets e dei Bucks.

Il roster dei Bucks attualmente presenta il Kia NBA MVP 2019 Giannis Antetokounmpo, il secondo giocatore europeo della storia a vincere il titolo, e l’NBA All-Star Khris Middleton. Tra le fila degli Hornets giocano attualmente invece l’ala francese Nicolas Batum e la point guard Terry Rozier.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE