NBA – La semplicità di Nikola Jokic: “cosa ho fatto durante la preseason? Ho visto 5 ore di Pokemon in tv”

Nikola Jokic fa sorridere i fan di Denver: il centro serbo svela, con grande naturalezza, la sua passione verso i… Pokemon!

Nikola Jokic è una vera e propia superstar a Denver. Il centro serbo non è solo in possesso di un talento smisurato, in grado di far sognare i fan dei Nuggets, ma è anche un ragazzo con la testa a posto e una semplicità caratteriale disarmante. Lo si denota da alcune sue interviste che fanno spesso spuntare il sorriso sul volto dei tifosi del Colorado. I Nuggets esordiranno giovedì contro Portland nella nuova regular season, dunque stanno preparando gli ultimi giorni prima della sfida in palestra. Quando è stato chiesto a Jokic cosa abbia fatto durante il tempo libero nella preseason la risposta del centro serbo è stata: “niente. Sono rimasto a casa, nel weekend mi sono visto 5 ore di Pokemon in televisione“.

