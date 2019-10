NBA – Lillard dissa Shaquille O’Neal in una sua canzone rap: la risposta di Shaq è clamorosa!

Damian Lillard ha dissato Shaquille O’Neal in una sua canzone rap: l’ex stella dei Lakers gli ha risposto per le rime via social

Damian Lillard, come diversi suoi colleghi del resto, unisce la passione per il basket a quella per il rap. Il cestista di Portland ha pubblicato diverse canzoni nelle quali ha lanciato qualche frecciatina a diverse personalità del mondo NBA. Nella canzone ‘Reign Reign Go Away‘, suo ultimo singolo, diverse rime sono rivolte all’indirizzo di Shaquille O’Neal: “Michael aveva Space Jam, tu Blue Chips“, “Kobe ha vinto i titoli per te”, “tutti i soldi del mondo, ma ti hanno scambiato per Penny“.

Ovviamente, Shaq non è rimasto in silenzio. Tramite i suoi profili social Shaquille O’Neal ha risposto: “prenditi pure tempo per rispondere, non c’è fretta. Non sarai mai Westbrook e non sarai mai Steph Curry. Cosa c’è nel tuo portafogli, American Express o Visa? Ti atteggi come se fossi LeBron, ma non sei neanche un Trevor Ariza”.

