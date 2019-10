NBA – Lakers, coach Vogel si gode la sua coppia di fenomeni: “LeBron James-Anthony Davis è il miglior duo della lega!”

Coach Frank Vogel tesse le lodi della coppia LeBron James-Anthony Davis: il duo dei Lakers fa paura agli avversari e fa sognare l’ambiente giallo-viola

Dopo una stagione di alti e bassi, conclusa con la mancata qualificazione ai Playoff nonostante la presenza di LeBron James in squadra, i Los Angeles Lakers hanno tutta l’intenzione di non gettare al vento un’altra stagione. La firma di Anthony Davis ne è la prova. LeBron James ed Anthony Davis nella stessa squadra elevano i giallo-viola a seria favorita per il titolo. Il Re ha finalmente un compagno al quale appoggiarsi, uno scorer importante, un mix di fisico e talento in grado di fare la differenza sui due lati del campo.

Il pensiero di vederli giocare insieme fa sognare coach Vogel che nel media day dei Lakers ha spiegato: “penso che il nostro sia il duo migliore della lega. Abbiamo due dei migliori 5 giocatori NBA, due che semplicemente sanno fare tutto. Con loro due me la giocherei contro chiunque. Entrambi sanno essere decisivi sia lontano dalla palla che comandando le operazioni, sono due che distruggono ogni difesa se non arrivano in tempo aiuti e raddoppi. E tutti e due sono ottimi passatori, che amano coinvolgere i compagni”.

