NBA – Kevin Durant e quella clamorosa apertura: “a fine carriera vorrei giocare con il Barcellona in Eurolega”

In attesa di rivederlo in campo, ormai nel corso della prossima stagione quando guarirà da un brutto infortunio al tendine d’Achille, Kevin Durant riesce comunque a fare notizia anche solo con le sue interviste. Ai microfoni di Bleacher Report, la nuova stella dei Nets ha aperto ad un clamoroso futuro in Europa: “mi piacerebbe molto giocare all’estero il mio ultimo anno. Dove? A Barcellona. Mi piacerebbe, è la seconda miglior lega del mondo e le partite dell’EuroLeague sono belle da vedere. Per ora non so se ciò si avvererà, ma sarebbe bello vivere questa esperienza“.

