NBA – Kevin Durant vuole il Barcellona, i bluagrana gli preparano la maglia: “in caso il tuo sogno diventasse realtà” [FOTO]

Kevin Durant ha espresso il desiderio di giocare per il Barcellona a fine carriera: i blaugrana gli preparano una maglia

Nei giorni scorsi Kevin Durant ha espresso il desiderio di giocare l’ultimo anno di carriera in Europa per vivere le emozioni dell’Eurolega. KD ha anche scelto il Barcellona come squadra nella quale vorrebbe giocare. Il club bluagrana ha colto al volo l’occasione per realizzare una maglia personalizzata per lui citandolo sui social con un messaggio: “ciao KD, qui c’è la tua maglia del Barcellona in caso il tuo pazzo sogno diventasse una pazza realtà“.

