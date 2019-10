NBA – Infortunio Thompson, Kerr non si illude: “improbabile che torni in questa stagione”

Klay Thompson fuori dai giochi: coach Kerr non vuole illudersi sul suo ritorno in campo

Se qualche tifoso dei Golden State Warriors sperava di poter vedere in campo, quest’anno, Klay Thompson, si sbagliava di grosso. Il coach del della squadra di Golden State non vuole illudere nessuno e ha quindi deciso di essere più sincero che mai sulla situazione del suo giocatore, infortunatosi durante le Finals al legamento crociato: “è improbabile che torni in questa stagione. Dobbiamo essere realisti, io mi sono rotto i legamenti al college e sono rimasto fuori tutto l’anno. Per un giocatore di basket è quello il tempo che ci vuole: per Klay quindi significa stare fuori tutta la stagione“.

“Abbiamo lasciato una finestra aperta nel caso il suo recupero vada estremamente bene e i dottori diano l’ok. Ma la realtà delle cose è che se saranno passati 9 mesi dall’operazione ad aprile...”, ha aggiunto Kerr.

