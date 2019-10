NBA – Jokic supera Michael Jordan per numero di triple doppie e ironizza: “spero di vincere anche più anelli”

Nikola Jokic mette a segno la sua 29ª tripla doppia e supera Michael Jordan, poi ci scherza su: quello che conta davvero sono gli anelli vinti

Nikola Jokic ha superato Michael Jordan per numero di triple doppie in carriera. Il centro serbo, nella partita vinta dai suoi Nuggets sui Suns, ha messo a segno la 29ª tripla doppia della sua carriera con 23 punti, 14 rimbalzi e 12 assist. Quando gli è stato fatto notare tale traguardo, Jokic ci ha scherzato su spiegando di non dare molta importanza a questo genere di statistiche: “è bello. Spero di superarlo anche in numero di anelli, sarebbe ancora meglio. Le triple doppie e le statistiche non sono davvero importanti. Sono belli, chiaro, ma non vogliono dire nulla per me”.

