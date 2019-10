NBA – Joel Embiid applaude l’ex compagno Markelle Fultz: “può essere un top scorer della prossima stagione”

Joel Embiid si complimenta con Markelle Fultz dopo Magic-Sixers di preseason: il centro di Philadelphia esalta le doti dell’ex compagno

Dopo aver saltato praticamente l’intero anno da Rookie ed aver giocato solo 19 partite la passata stagione, a causa di un problema alla spalla che non gli permetteva di poter tirare ed allenarsi al meglio, Markelle Fultz e pronto a disputare la sua prima stagione NBA in buone condizioni. Segnali positivi sono arrivati dalla preseason, particolarmente dalla sfida fra i suoi Magic e la sua ex squadra, i Sixers, partita nella quale ha siglato 12 punti come miglior scorer della propria franchigia.

Nel post gara Fultz, first pick del 2017, ha ricevuto i complimenti di Joel Embiid: “è così che gioca. Tutti parlano sempre del suo tiro in sospensione ma c’è altro. È estremamente atletico è può tranquillamente essere un top scorer stagionale, tra le guardie. Sono molto felice per lui”.

