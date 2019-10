NBA – La genialata di JaVale McGee: si smarca fingendo un infortunio e segna due punti facili [VIDEO]

JaVale McGee regala una ‘gran giocata’ nella sfida di preseason fra Lakers e Warriors: il lungo giallo-viola finge un infortunio, esce dal campo e rientra libero in area per fare canestro

JaVale McGee regala un’altra perla delle sue. Una giocata divertente, ma che questa volta rischia di finire in una classifica di merito piuttosto che nel classico ‘Shaqtin’ A fool’. Nel corso della sfida di preseason fra Lakers e Warriors, il centro giallo-viola ha finto un infortunio uscendo dal campo dolorante e smarcandosi dalla morsa di un mastino come Draymond Green. Notata la disattenzione del marcatore, JaVale è rientrato in fretta sotto canestro ricevendo un assist per la più facile delle schiacciate.

Javale McGee fakes an injury for the wide open dunk. Hollywood acting 101. pic.twitter.com/IaHjYlmtxS — NBA Buckets (@NBA_Buckets) October 17, 2019

