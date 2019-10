NBA, infortunio al ginocchio destro per Zion Williamson: i tempi di recupero

La prima scelta assoluto dei Pelicans ha rimediato un problema al ginocchio, che lo costringerà a stare ai box per due settimane

Brutte notizie per i New Orleans Pelicans, la franchigia della Louisiana infatti dovrà fare a meno per due settimane di Zion Williamson, prima scelta assoluta nell’ultimo Draft. L’atteso rookie infatti ha rimediato un problema al ginocchio destro, che lo obbligherà a saltare le prime due giornate di NBA, dopo aver marcato visita nell’ultimo match di pre-season contro New York. Una perdita pesante per i Pelicans, considerando il fatto che nelle gare di preparazione Williamson abbia tenuta una media a partita di 23,3 punti, 6,5 rimbalzi e 2,3 assist.

