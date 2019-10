NBA – Infortunio Zion Williamson: il giocatore dei Pelicans operato, si allungano i tempi di recupero

Brutte notizie per Zion Williamson ed i Pelicans: lungo stop per il giovane cestista

Si mette male per Zion Williamson ed i Pelicans: il giovane cestista, prima scelta del Draft NBA, deve subito fare i conti con un brutto infortunio all’esordio da professionista. Zion Williamson è stato infatti operato per una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro e se fino a qualche giorno fa si parlava di due settimane di recupero, adesso i Pelicans fanno tremare tutti i tifosi.

La società di New Orleans ha infatti annunciato che il giovane giocatore dovrà rispettare un tempo di riposo che va dalle 6 alle 8 settimane per recuperare al meglio la sua forma fisica e poter tornare in campo.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE