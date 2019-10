NBA – Infortunio Anthony Davis, i Lakers tirano un sospiro di sollievo: l’esito della risonanza magnetica

Nulla di preoccupante per Anthony Davis: la risonanza magnetica ha dato esito negativo, solo un po’ di riposo per il cestista dei Lakers

I Lakers possono tirare ufficialmente un sospiro di sollievo: dopo i primi esami effettuati su Anthony Davis, che già non facevano trapelare nulla di preoccupante, i gialloviola adesso hanno la conferma che il loro nuovo acquisto non ha riportato gravi conseguenze nell’infortunio procuratosi durante la sfida contro i Brooklyn Nets. Un problema al pollice per nulla preoccupante: la risonanza magnetiva ha infatti dato esito negativo e i Lakers hanno dunque deciso di far riposare Davis nella sfida andata in scena questa notte contro i Golden State Warriors.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE