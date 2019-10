NBA – Infortunio Anthony Davis, Lakers in apprensione: l’esito degli esami medici

Infortunio per Anthony Davis nella tournèe in Cina: problema al pollice per la nuova stella dei Lakers. I primi esami medici hanno escluso una lesione dei legamenti

Maledizione cinese. Per le franchigie NBA la tournèe cinese è stata alquanto problematica: prima le questioni extra sportive che hanno generato il polverone legato al caso Morey, poi anche i problemi in campo. Nelle ultime ore i Los Angeles Lakers sono in forte apprensione per l’infortunio occorso ad Anthony Davis durante la sfida contro i Brooklyn Nets. Il ‘Monociglio’ è uscito dal campo dolorante a causa di un infortunio al pollice, senza più rientrare sul parquet. I primi esami medici hanno permesso ai Los Angeles Lakers di tirare un sospiro di sollievo: secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, si tratterebbe di una distorsione di primo grado senza interessamento dei legamenti. La risonanza magnetica che si svolgerà nelle prossime ore farà maggiore chiarezza sull’entità dell’infortunio e i reali tempi di recupero.

