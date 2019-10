NBA – Follia di Marcus Morris in preseason: tira il pallone in faccia a Justin Anderson due volte! [VIDEO]

La preseason di Marcus Morris inizia decisamente col piede sbagliato. Il cestista di New York si è fatto espellere nel corso della sfida fra Knicks e Wizards, perdendo letteralmente la testa. Morris, marcato sul perimetro da Justin Anderson, ha deciso di colpirlo due volte, volontariamente, con il pallone sul volto: se la prima volta è stata ‘mascherata’ da un movimento, per il quale Anderson si è rivolto verso gli arbitri con lo sguardo attonito, non ricevendo risposta, la seconda è stata una pallonata plateale in viso. Questa volta gli arbitri hanno visto il gesto cacciando il giocatore dal parquet.

So Marcus Morris is 100% gonna get tossed for this but THIS MAN WAS NOT KIDDING ABOUT BRINGING 90S KNICKS BALL BACK pic.twitter.com/zoG9FZL0rD

— Posting and Toasting (@ptknicksblog) October 8, 2019