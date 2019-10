NBA – Esordio super per Melli nel successo Pelicans: e con un Zion Williamson così…

I Pelicans liquidano gli Hawks in preseason: 11 punti per Melli all’esordio in NBA, 16 per l’attesissimo Zion Williamson

I New Orleans Pelicans sono una delle squadre più interessanti in vista della prossima stagione NBA. L’esordio in preseason di NOLA, orfana di Anthony Davis ma con uno Zion Williamson in più, è decisamente positivo: Atlanta Hawks liquidati 109-133. Best scorer della serata Jrue Holiday con 21 punti, prova più che positiva per Brandon Ingram con 19 punti e 6 rimbalzi. Il tabellino di Zion Williamson segna 16 punti e 7 rimbalzi, mentre Nicolò Melli, al suo esordio in NBA, fa registrare 11 punti, 8 rimbalzi e 4 assist.

