NBA – Donovan Mitchell e i problemi con FIFA 20: “perchè non riesco a trovare la Juventus?”

Donovan Mitchell ha qualche problema con FIFA 20: il cestista degli Utah Jazz non riesce a trovare la Juventus che, senza licenza, si chiama Piemonte Calcio

Donovan Mitchell ha qualche problema con FIFA 20. Niente noie con i server, nè difficoltà con la squadra dell’Ultimate Team, ma una questione un po’ più complessa: che fine ha fatto la Juventus? Il cestista degli Utah Jazz ha espresso il suo disappunto su Twitter chiedendo aiuto ai fan: “perchè non riesco a trovare la Juventus?“. In effetti il club bianconero, che di recente ha firmato un accordo per cedere la propria licenza ufficiale a PES, è stato rinominato Piemonte Calcio, una modifica della quale Mitchell non sembra al corrente. L’account Twitter della Juventus ha subito colto la palla al balzo inviando al giocatore uno speciale regalo, probabilmente PES, per permettergli di giocare con la versione ‘licenziata’ dei bianconeri.

