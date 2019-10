NBA – L’anello dei Toronto Raptors è il più prezioso di sempre! Un diamante da 1.25 carati per celebrare una vittoria storica [FOTO]

Bellissimo e prezioso, l’anello dei Toronto Raptors è il protagonista della opening night NBA: un diamante da 1.25 carati che simboleggia una vittoria storica

Nella notte italiana ha avuto finalmente inizio la nuova stagione NBA. Come di consueto, nel corso della opening night sono stati consegnati gli anelli ai campioni in carica, in questo caso i Toronto Raptors. Festa grande alla Scotiabank Arena con i fan che hanno ben impresso il successo degli scorsi mesi.

Per celebrare la prima, storica, vittoria dei Raptors, è stato scelto un anello con un diamante da 1.25 carati che raffigura lo skyline di Toronto e il profilo della Scotiabank Arena. Su un lato è presente la scritta ‘Campioni NBA 2019’ contornata da 650 diamanti, 74 dei quali sul fronte a rappresentare il numero di vittorie che ha portato al titolo. Sulla parte superiore sono presenti 16 rubini e 16 numeri a ricordare i giocatori del roster, protagonisti della cavalcata trionfale. Sull’altro lato dell’anello è invece presente il cognome e il numero di maglia di ogni giocatore. Il totale è di 14 carati. Un anello personalizzato è stato consegnato anche ai due grandi fan: il rapper Drake e il super tifoso Nav Bathia.

