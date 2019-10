NBA – L’All-Star Game torna a Salt Lake City: la capitale dello Utah scelta per l’edizione 2023

L’All-Star Game NBA ritorna a Salt Lake City: la notte delle stelle si svolgerà nuovamente nella capitale dello Utah 30 anni dopo l’ultima volta

L’All-Star Game torna a Salt Lake City! Il commissioner NBA Adam Silver ha annunciato che l’edizione del 2023, la numero 72 della storia dell’evento, si svolgerà nella capitale dello Utah 30 anni dopo l’ultima volta. Adam Silver ha dichiarato: “insieme a una fiorente tradizione cestistica, Salt Lake City ha dimostrato ampiamente di essere una destinazione di classe mondiale per eventi su larga scala e competizioni sportive. Vorrei ringraziare la famiglia Miller e l’organizzazione degli Utah Jazz per il loro impegno nell’ospitare le nostre “All Star Festivities” e per sviluppare un programma che avrà un lascito duraturo sulla comunità”.

