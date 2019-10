Napoli, sorprendente ammissione di Marek Hamsik: “non escludo un mio possibile ritorno in azzurro”

L’ex capitano del Napoli ha ammesso che prenderebbe in considerazione un eventuale ritorno in azzurro nel caso in cui dovesse arrivare una proposta

Ha lasciato l’Italia ormai da quasi un anno, scegliendo di trasferirsi in Cina per intraprendere una nuova esperienza professionale e di vita. Marek Hamsik però non esclude un suo possibile ritorno al Napoli, ammettendo che prenderebbe in considerazione l’idea di tornare a vestire l’azzurro.

Intervistato ai microfoni di Sportmediaset, il centrocampista slovacco ha rivelato: “in Cina sto bene, tra poco finisce il campionato. È già passato un anno, un po’ mi sono abituato alla nuova vita. Non so se potrei ancora essere utile al Napoli, ora. Andare via è stata una mia decisione. Certo, ogni tanto ci penso, perché Napoli è sempre nel mio cuore. Se mi chiedessero di tornare? È difficile rispondere, ma non lo escludo, anche se sono legato al club cinese da un contratto triennale e, dunque, penso di restare qui dove sono. Verrò a vedere il Napoli quando giocherà contro l’Atalanta. Io sono convinto che questa squadra potrà vincere lo scudetto e andare avanti in Champions League. Ha tutte le qualità per poter sorprendere“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE