Napoli, Koulibaly tranquillizza i tifosi azzurri: “il mercato non mi interessa, voglio vincere lo Scudetto”

Il difensore senegalese ha sottolineato come veda il suo futuro legato ai colori azzurri, ammettendo di voler vincere con il Napoli

L’espulsione arrivata contro il Cagliari e qualche cattiva prestazione di troppo hanno acceso i riflettori su Koulibaly, autore di un avvio di campionato non proprio esaltante con la maglia del Napoli.

Nessuna preoccupazione però per il senegalese, che ha tranquillizzato tutti dal ritiro della sua Nazionale: “sto tornando ad essere il giocatore che tutti conoscono, non ho iniziato il campionato al meglio ma bisogna migliorare tutti per tenere testa alla Juventus. Il nostro obiettivo resta quello di vincere lo scudetto, anche se è ancora più difficile rispetto agli anni passati, visto che molte squadre si sono rinforzate. La squadra da battere però resta la Juve. Le voci sul mio futuro? Sono abituato, ogni tanto ne viene fuori qualcuna. In questo momento il mio obiettivo è vincere col Napoli, del resto non m’interessa molto, mercato compreso“.

