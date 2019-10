Napoli, sirene spagnole per Fabian Ruiz: gli occhi di Real Madrid e Barcellona sul centrocampista azzurro

I due club spagnoli hanno mostrato interesse per il centrocampista del Napoli, ma De Laurentiis non ha nessuna intenzione di privarsene

Fabian Ruiz piace eccome a Real Madrid e Barcellona, che hanno cominciato a mostrare interesse per il centrocampista spagnolo. In particolare i blancos avrebbero necessità di rinfoltire il proprio centrocampo, avendo al momento solo quattro giocatori di ruolo.

Il giovane 23enne farebbe al caso di Zidane, essendo giovane ma già titolare non solo nel Napoli ma anche nella propria nazionale, grazie alla sua personalità e alla sua determinazione. Non sarà comunque affatto facile convincere De Laurentiis a privarsi di Fabian Ruiz, considerando anche le schermaglie avvenute tra Napoli e Real durante l’ultimo mercato per James Rodriguez. Anzi, il numero uno del club azzurro vorrebbe rinnovare il contratto a Ruiz, inserendo una clausola rescissoria superiore ai 100 milioni di euro. Come se non bastasse infine, Florentino Perez dovrà convincere anche Zidane, che continua a volere a tutti i costi Paul Pogba.

