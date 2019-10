Napoli, infortunio per Hirving Lozano con la Nazionale: esce in barella dopo una brutta entrata sulla caviglia

Hirving Lozano infortunato durane la sfida fra Messico e Panama: l’esterno del Napoli esce dolorante a causa di un problema alla caviglia

Non proprio un’amichevole quella fra Messico e Panama, o almeno non per Hirving Lozano. L’esterno messicano è stato ripetutamente steso dai giocatori avversari che, per tutto l’arco della gara, gli hanno riservato un trattamento davvero particolare a suon di falli e brutte entrate. L’ultima potrebbe essergli costata cara: brutto colpo sulla caviglia e conseguente pestone, Lozano ha dovuto lasciare il campo in barella dopo 65 minuti di gioco. L’esterno del Napoli farà ritorno in Italia nella giornata di domani e si sottoporrà agli esami medici del caso per stabilire con maggiore accuratezza l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

