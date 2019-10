Napoli, Allan sottoposto ad esami strumentali dopo l’infortunio al ginocchio: il report medico

Il centrocampista azzurro ha lasciato il campo dopo dieci minuti dall’inizio del match con l’Atalanta, per via di un duro colpo al ginocchio destro

Notizie non proprio positive per quanto riguarda Allan, il brasiliano ieri infatti ha riportato un infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad uscire dopo dieci minuti dall’inizio del match con l’Atalanta. Il giocatore del Napoli si è sottoposto oggi ed esami strumentali, che hanno evidenziato una forte distorsione, come riportato dalla società in un comunicato: ‘Allan, dopo l’infortunio di ieri, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo‘.

