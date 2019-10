Napoli, Gigi D’Alessio difende Ancelotti: “ha sempre dimostrato il suo valore, diamogli tempo e nessuna colpa”

Gigi D’Alessio difende Carlo Ancelotti: il cantautore partenopeo spende delle belle parole per l’allenatore del suo Napoli

Attualmente quarto in classifica, a 6 punti dalla Juventus ancora imbattuta, 5 dall’Inter e 3 dall’Atalanta che hanno perso una gara a testa, il Napoli si ritrova ai limiti della zona Champions, con Roma e Lazio pronte al sorpasso al primo passo falso. A tal proposito, di scivoloni ce ne sono già stati due contro Juventus e Cagliari, ai quali potremmo aggiungere il pareggio contro il Torino che, nella giornata del Derby d’Italia, avrebbe consentito ai partenopei di accorciare le distanze sull’Inter sconfitta dalla Juventus.

Una serie di risultati che non ha reso felice il patron De Laurentiis, pronto a scoccare una frecciatina verso l’allenatore Carlo Ancelotti. In sua difesa però è arrivata una grande firma della musica napoletana, Gigi D’Alessio. Il cantautore partenopeo, che ieri a Milano ha presentato il nuovo album, ricco di duetti (da Fiorella Mannoia a Giusy Ferreri, da Emis Killa a Luché a Guè Pequeno) intitolato “Noi due”, ha speso delle belle parole in favore di Ancelotti: “Ancelotti mi piace moltissimo, è un grande allenatore e ha dimostrato dappertutto il suo valore e le qualità che ha. Diamo tempo al tempo, il Napoli è una grande squadra, deve andare avanti nel suo cammino. E non bisogna dare colpe a nessuno“.

