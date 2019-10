Napoli-Atalanta, scontro Lllorente-Kjaer: la nuova inquadratura scagiona il difensore, non è rigore! [VIDEO]

Una particolare inquadratura dello scontro fra Llorente e Kjaer in Napoli-Atalanta sembra scagionare il difensore: il braccio largo dell’attaccante ha influito sulla mancata assegnazione del penalty

Gol e spettacolo fra Napoli e Atalanta ma anche tante polemiche. Succede tutto nel finale di gara con il Napoli che, in vantaggio 2-1, ha l’occasione di chiudere la gara. Spiovente per Lllorente, contatto in area con Kjaer e tutto il San Paolo grida, comprensibilmente, al calcio di rigore. In effetti in diretta, nonchè da alcuni replay, l’errore del difensore sembra netto: Kjaer è in ritardo, cerca di recuperare goffamente e frana su Llorente.

Da un’altra inquadratura però la situazione sembra ribaltarsi: Kjaer è sempre in ritardo e cerca di recuperare la posizione su Llorente che non va sul pallone ma cerca di prendere posizione allargando troppo il gomito e colpendo alla tempia l’avversario. È probabilmente questa la ragione della mancata assegnazione di un rigore che, va detto, resta piuttosto dubbio.

Para los que pedían penal, acá tienen el codazo de Llorente contra Kjaer que lo hace caer#SerieAxESPN pic.twitter.com/7dZv1ptcOr — Atalanta Argentina (@Atalanta_arg1) October 30, 2019

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE