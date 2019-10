Napoli-Atalanta, la rabbia di De Laurentiis: “gli arbitri stanno avvelenando il calcio. Nicchi e Rizzoli ci mettano la facia”

De Laurentiis infuriato dopo Napoli-Atalanta: la mancata assegnazione del rigore su Llorente non va giù al presidente degli azzurri

Il finale di Napoli-Atalanta si porterà dietro grandi polemiche. Dal mancato rigore per i partenopei è scaturito il 2-2 per i bergamaschi, il tutto nel momento più caldo della gara. Lo scontro fra Llorente e Kjaer è piuttosto dubbio (anche se da queste immagini non sembra rigore!), ma Aurelio De Laurentiis non vuole sentire ragioni. Ai microfoni di Sky Sport il presidente del Napoli attacca: “basta non se ne può più, siamo stanchi di essere involontari sostenitori della classe arbitrale. Questi signori venissero in campo a parlare con noi. Questo è il più bel gioco del mondo che state cercando di avvelenare. Ne abbiamo le tasche piene. Chiedo chiarezza e rispetto, a Nicchi e Rizzoli dico metteteci la faccia, ne abbiamo le tasche piene“.

