MotoGp, Zarco torna in pista con la Honda LCR: sostituirà Nakagami nelle ultime tre gare della stagione

Adesso è ufficiale, Johann Zarco sarà al via degli ultimi tre Gran Premi di questa stagione con la Honda LCR, sostituendo l’infortunato Nakagami. Il giapponese correrà nel prossimo fine settimana a Motegi, nella sua gara di casa, per poi operarsi alla spalla per un problema ormai di lungo corso.

Una grande opportunità per il francese, appiedato prima dell’appuntamento di Aragon dalla KTM per i cattivi risultati ottenuti in stagione: “sono grato di avere questa opportunità e farò del mio meglio per ottenere dei buoni risultati e godermi questa esperienza, visto che potrebbero essere le ultime tre gare che farò per un bel po’ di tempo” le parole di Zarco. “Vorrei ringraziare la KTM per avermi liberato per fare queste gare su un’altra moto. Vediamo cosa posso fare. Prima di tutto, so che mi piacerà la pista di Phillip Island. L’obiettivo comunque è cercare di guidare con un buon ritmo e riscoprire le sensazioni giuste in sella ad una moto“.

