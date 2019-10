MotoGp – Zarco torna subito in pista: la Honda sceglie il francese per gli ultimi tre Gp della stagione

Clamorosa indiscrezione: Zarco torna in pista per gli ultimi Gp della stagione in sella ad una Honda

La fortuna sembra in qualche modo sorridere a Johann Zarco: il francese della KTM, che ha detto addio al team, decidendo di non continuare nella stagione 2020 e che è poi stato scaricato dalla squadra austriaca per il resto della stagione 2019, potrebbe tornare in pista per gli ultimi Gp dell’anno.

Secondo quanto riportato da Motorsport sembra che siano altissime le probabilità di vedere nuovamente Zarco in pista per gli ultimi tre Gp della stagione. Il francese potrebbe approfittare della decisione di Nakagami di anticipare un intervento chirurgico per un problema alla spalla, per tornare in pista, in sella alla Honda della LCR.

Nakagami si opererebbe in Giappone, dopo la sua gara di casa della prossima settimana a Motegi. Nessuno in casa Honda si è voluto esprimere al riguardo, ma Zarco sembra l’unico a poter sostituire Nakagami.

