MotoGp – Warm Up, Q1 e Q2 di fila, domenica di fuoco in Australia: la reazione di Valentino Rossi è tutta da ridere! [FOTO]

A causa del forte vento odierno, le qualifiche del Gp d’Australia sono state spostate nella giornata di domenica rendendo più fitto il programma di MotoGP: la reazione di Valentino Rossi è tutta da ridere

Ventro troppo forte e sicurezza dei piloti a rischio: le qualifiche del sabato sono state spostate a domenica. Il programma di domani si fa dunque abbastanza fitto: con il warm up che precede FP4 e qualifiche, il tutto consecutivamente in attesa della gara che si svolgerà qualche ora dopo. (qui il programma). Appena saputa la notizia, Valentino Rossi ha lasciato ai social il suo divertente commento. Su Instagram il ‘Dottore’ ha pubblicato una storia nella quale appare con una caricatura del suo volto e la scritta: “quando ti dicono che ci saranno warm up, Q1 e Q2 e gara in rapida successione“. Un bel tour de force: l’espressione di Valentino dice tutto!

