MotoGp – Vinales battagliero in vista di Sepang: “competitivi in Australia, siamo pronti a combattere in Malesia!”

Maverick Vinales non vede l’ora di scendere in pista a Sepang: il pilota spagnolo si dice pronto a dare battaglia

Marc Marquez ha già chiuso il discorso legato al titolo, ma per il podio la lotta è ancora aperta. È per questo che Maverick Vinales non vede l’ora di scendere in pista in Malesia e giocarsi le sue carte per chiudere al meglio il finale di stagione. Il pilota spagnolo si è messo alle spalle la sfortunata gara in Australia, nella quale è finito a terra nel finale, e si dice pronto a dare battaglia in vista del weekend di Sepang: “siamo stati molto competitivi lo scorso fine settimana a Phillip Island e abbiamo usato la gara per imparare. Il consumo della gomma è stato buono e anche il mio ritmo. La moto funzionava bene e il team ha fatto un ottimo lavoro per tutto il fine settimana, quindi ora siamo pronti a combattere di nuovo in Malesia. Sarà un tipo di round molto diverso. Le temperature a Sepang sono sempre molto alte e questo aggiunge un’ulteriore difficoltà, ma siamo pronti. Abbiamo fatto un buon test su questa pista durante la pre-stagione, e ultimamente mi sono sentito bene in sella alla moto, quindi questo fine settimana ci impegneremo di nuovo a lottare davanti“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE