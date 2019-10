MotoGp – Vinales motivato in Australia: “cercheremo di essere di nuovo forti”

Il circuito di Phillip Island rievoca ricordi piacevoli a Maverick Vinales: le parole dello spagnolo alla vigilia del Gp d’Australia

I piloti della MotoGp hanno salutato subito il Giappone per spostarsi in Australia, dove domenica si correrà un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. Reduce dal quarto posto di Motegi, Vinales è pronto a far meglio a Phillip Island, circuito che apprezza particolarmente e dove lo scorso anno ha trionfato.

“Nel complesso, abbiamo trascorso un weekend di gara positivo in Giappone, ma sfortunatamente non è stato abbastanza per salire sul podio. Ora siamo in Australia. Mi piace molto la pista di Phillip Island. Ho molti bei ricordi di quel circuito, e uno di questi è la gara dell’anno scorso, quando ho vinto il GP d’Australia, il che è molto motivante. La squadra ha lavorato molto duramente, quindi cercheremo di essere di nuovo forti quest’anno e ancora una volta combattere in prima fila“, queste le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia dell’appuntamento australiano.

