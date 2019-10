MotoGp – Vinales avverte la Yamaha, futuro incerto per lo spagnolo: “ognuno sceglierà ciò che reputerà meglio per sè”

Maverick Vinales più sincero che mai: lo spagnolo lancia un avvertimento alla Yamaha sul suo futuro nel team

La Yamaha non riesce a brillare ormai da qualche stagione e i piloti iniziano a sentire il peso della frustrazione. Rossi e Vinales stanno vivendo delle stagioni fatte di alti e bassi, ma senza ottenere le soddisfazioni sperate, senza battagliare e senza le speciali vittorie a cui erano abituati fino a poco tempo fa.

Mentre i due piloti ufficiali arrancano, c’è chi invece regala soddisfazioni alla Yamaha, con buoni risultati e splendide battaglie. Stiamo parlando di Fabio Quartararo, che sicuramente sarà uomo mercato nel prossimo futuro grazie al suo grande talento. Parlando proprio di futuro, però, è Vinales a lanciare un campanellino d’allarme e far tremare la Yamaha: “ora io e Quartararo stiamo facendo la differenza, ma cosa accadrà non si può sapere. Alla fine ognuno sceglierà ciò che reputerà meglio per sé. Non so se la cosa migliore sarà quella di proseguire in Yamaha. Se faremo bene riceveremo offerte anche da altre marche. Suzuki? Magari non solo da loro“, ha dichiarato a DAZN Spagna.

