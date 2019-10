MotoGp – Si spengono i semafori a Buriram: ecco la partenza del Gran Premio della Thailandia [VIDEO]

Semafori spenti sul circuito di Buriram, possono dunque iniziare le emozioni del Gran Premio della Thailandia

L’adrenalina sale e il cuore comincia a battere in gola. I semafori si spengono, mano sul gas e via per vivere al massimo il Gran Premio della Thailandia, pronto per regalare spettacolo e colpi di scena. Fabio Quartararo davanti a tutti, con Maverick Viñales e Marc Marquez alle sue spalle per provare subito ad azzannarlo. Dietro via via tutti gli altri piloti, pronti a tutto per ottenere il massimo in una gara che tutti, nessuno escluso, vogliono vincere.

Ecco la partenza del Gp della Thailandia:

