MotoGp, si spengono i semafori a Phillip Island: ecco la partenza del Gran Premio d’Australia [VIDEO]

E’ cominciato il terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, Viñales va a caccia del secondo successo consecutivo dopo quello della scorsa stagione

Ieri la cancellazione del programma di lavoro per via del vento, oggi condizioni climatiche accettabili a Phillip Island dunque via libera per la Gara. Davanti a tutti parte Maverick Viñales, che precede allo spegnimento del semaforo Quartararo e Marquez. Valentino Rossi in seconda fila con Petrucci e Crutchlow, un’ottima posizione per provare a rimanere davanti fino alla fine. Ecco la partenza del Gran Premio d’Australia:

