MotoGp – Valentino Rossi pronto per Sepang: “gara provante per il fisico, ma l’anno scorso sono andato forte”

Valentino Rossi si mostra fiducioso in vista della gara di Sepang: il ‘Dottore’ spera di poter risultare competitivo come l’anno scorso

Lasciata l’Australia, la MotoGp resta in Asia e fa tappa in Malesia. Archiviato il deludente ottavo posto di Phillip Island, Valentino Rossi guarda con maggior fiducia al weekend di Sepang. Il ‘Dottore’ spera di risultare veloce come nella gara della scorsa stagione, nella quale si è giocato la vittoria finale salvo poi cadere sul più bello: “ora andremo a Sepang, dove abbiamo già provato in preseason, ma è sempre difficile capire dove ci troviamo prima dell’inizio del weekend di gara. Sono stato molto forte in Malesia l’anno scorso. L’ultima gara sul circuito di Phillip Island non è stata fantastica, ma non è stata poi così male, ci sono stati alcuni aspetti positivi. La pista di Sepang è ovviamente completamente diversa e presenta condizioni molto diverse da quelle che abbiamo vissuto nell’ultimo round. Questo GP sarà fisicamente molto più impegnativo per tutti, ma vedremo. Di sicuro faremo di nuovo del nostro meglio”.

