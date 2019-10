MotoGp – Valentino Rossi e Uccio in pista a Misano: allenamento sulla… Ferrari [VIDEO]

Valentino Rossi e Uccio Salucci alla guida di una Ferrari oggi sul circuito di Misano: allenamento speciale per il Dottore

Se alcuni piloti della MotoGp hanno deciso di rimanere in viaggio e restare lontani dalle loro case, dopo la partenza per la Thailandia ed in vista del trittico asiatico, c’è chi invece ha deciso di tornare in Italia, per un allenamento… speciale.

Stiamo parlando di Valentino Rossi: dopo il Gp della Thailandia il Dottore ha fatto rientro nella sua terra, per tornare subito in pista, oggi, a Misano. Per il nove volte campione del mondo un allenamento a… quattro ruote: Valentino Rossi ed il suo braccio destro Uccio, infatti, sono stati oggi alla guida di una Ferrari 488 GT3, per iniziare a prendere confidenza in vista della 12 Ore del Golfo, del prossimo dicembre. Il Dottore ha deciso di dire addio al Monza Rally Show per una nuova avventura a Yas Marina, con Uccio Salucci e Luca Marini, col team Kessel.

A controllare il lavoro in pista, le donne di Uccio e Valentino: Pamela e Francesca Sofia hanno infatti aggiornato i fan sui social con foto e video.

