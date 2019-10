MotoGp – Valentino Rossi tra obiettivi e lavoro sodo, il Dottore sincero: “Zarco alla Honda? Un peccato perchè…”

Valentino Rossi non perde le speranze dopo una serie difficile di gare: le parole del Dottore nel giovedì pre-gara di Motegi

I piloti della MotoGp sono arrivati a Motegi, dove domenica si correrà il Gp del Giappone, prima gara del trittico asiatico. La Yamaha arriva in terra giapponese motivata ma a caccia di miglioramenti che possano permettere ai piloti di essere più competitivi.

In particolar modo Valentino Rossi ha bisogno di migliorare nettamente dopo una serie negative di gare, ma il Dottore non perde le speranze: “è una pista che mi piace molto, venire in giappone è sempre particolare, sei in un altro mondo, vediamo, arriviamo da un periodo difficile, da due gare andate abbastanza male, abbiamo avuto problemi col grip sul posteriore quindi dovremo lavorare per migliorare questo aspetto. Dobbiamo modificare per migliorare, come sempre proveremo a fare delle altre cose e vedere se riusciamo ad andare meglio“, ha dichiarato ai microfoni Sky.

“Obiettivo per il resto della stagione? Cercare di andare bene, fare delle belle gare, fare un po’ di punti, essere lì davanti, è sempre lo stesso più o meno l’obiettivo, queste tre sono belle gare, delle belle piste e quindi dobbiamo cercare di andare forte“, ha aggiunto pria di aprire una parentesi su Zarco ingaggiato dalla Honda per le ultime gare dell’anno: “è un peccato, penso che si sapeva già che la Yamaha lo aveva cercato per averlo come Test Rider, poteva essere un aiuto, il progetto è di fare un bel test team, quindi se non verrà Zarco bisognerà trovare qualcun altro veloce“.

