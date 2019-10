MotoGp – L’analisi di Valentino Rossi: “vi spiego perchè Marquez è caduto nelle FP1”

Tanta paura per Marc Marquez dopo la caduta nelle FP1: Valentino Rossi dopo le FP2 analizza e spiega le dinamiche di quanto accaduto

È ad un passo dal titolo mondiale, ma il weekend della Thailandia per Marc Maruqez non è iniziato con il piede giusto. Nelle FP1 di Buriram lo spagnolo è finito a terra dopo una paurosa caduta, per la quale è stato trasportato in ospedale, fortunatamente cavandosela solo con qualche contusione.

Al termine delle FP2 anche il rivale di sempre, Valentino Rossi, ha commentato a Sky Sport quanto accaduto provando a spiegare le dinamiche della caduta di Marquez: “quella è una curva molto pericolosa e anche nei test dell’anno scorso qualcuno era caduto. Qui le gomme sono molto dure a causa della temperatura, quindi quando arrivi lì i primi giri arrivi dopo tante curve a sinistra e devi subito andare a destra e scivola tanto, quindi Marquez ha fatto questo cambio di direzione troppo veloce e gli è partita dietro“.

Valentino Rossi ha poi commentato le FP2: “la moto sta funzionando bene per il time attack. Per quanto riguarda il ritmo ci sono i soliti Marquez, Dovizioso, Miller, Rins. Sul giro secco ci espriamiamo meglio. Sto comparando forcelloni e marmitte: ad Aragon abbiamo sofferto, qui dobbiamo capire come fare meglio”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE