MotoGp – Rose… bianche per te! Valentino Rossi romanticissimo: la dolce sorpresa per i 26 anni di Francesca Sofia Novello [VIDEO]

Quanta dolcezza in casa Rossi-Novello: enorme mazzo di rose bianche per il 26° compleanno della fidanzata del Dottore

Una settimana di pausa, per i piloti della MotoGp, dopo la gara della Thailandia, che ha incoronato Marquez campione del mondo 2019. Valentino Rossi è rientrato in Italia prima del trittico asiatico, che inizierà domenica prossima in Giappone, per passare un po’ di tempo con i suoi cari e, soprattutto, festeggiare il compleanno della sua dolce metà.

Dopo aver sfrecciato in pista a Misano su una Ferrari, qualche giorno fa, il Dottore ha dedicato oggi una giornata alla sua Francesca Sofia Novello, che ha compiuto 26 anni. Il nove volte campione del mondo è stato autore di un romanticissimo gesto: Valentino Rossi ha regalato infatti alla sua fidanzata un enorme mazzo di rose bianche.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE