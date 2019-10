MotoGp – La Thailandia regala ricordi positivi a Valentino Rossi: “l’anno scorso sono stato veloce, ecco il mio obiettivo”

Valentino Rossi pronto per la Thailandia: le parole del Dottore alla vigilia della gara di Buriram

I piloti della MotoGp salutano l’Europa: la stagione si sposta in terra asiatica, con il primo appuntamento in Thailandia. Reduce dall’ottavo posto ad Aragon, Valentino Rossi è motivato a far bene sul circuito di Buriram, consapevole di poter far bene su questo circuito.

“Adesso inizia una serie di gare che ci terranno fuori dall’Europa. Il primo di questi Gp è il round della Thailandia. L’anno scorso la gara di Buriram è stata molto bella perchè ho ottenuto il secondo posto in qualifica e sono stato veloce in gara. Ho lottato per il podio fino alla fine, non l’ho raggiunto e sono arrivato quarto, ma ero veloce. Quindi, quest’anno l’obiettivo è di essere nuovamente veloce e provare a fare meglio dell’anno scorso“, queste le parole del Dottore alla vigilia del Gp della Thailandia.

