MotoGp – Terminato il warm up in Thailandia: Marquez precede quattro Yamaha, Lorenzo ultimo [TEMPI]

Il pilota spagnolo si prende il miglior tempo nel warm up, precedendo le quattro Yamaha di Quartararo, Vinales, Rossi e Morbidelli

Marc Marquez chiude davanti a tutti l’ultima sessione prima del Gran Premio della Thailandia, il pilota spagnolo infatti domina il warm up di Buriram ottenendo il miglior tempo in 1:30.921. Alle spalle dello spagnolo ecco le quattro Yamaha, con Fabio Quartararo davanti alle due M1 ufficiali di Maverick Viñales e Valentino Rossi, mentre Franco Morbidelli si accoda in quinta piazza. Sesta la Ducati di Andrea Dovizioso, seguito da Mir e Aleix Espargaro. Chiudono la top ten Rins e Miller, con Danilo Petrucci solo tredicesimo. Mestamente ultimo Jorge Lorenzo, che paga oltre due secondi dal compagno di squadra.

